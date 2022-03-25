В Генштабе сообщили о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 марта ориентировочно составили:
- личного состава – около 16 100 человек,
- танков ‒ 561 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1625 ед,
- артиллерийских систем – 291 ед,
- РСЗО - 90 ед,
- средств ПВО - 49 ед,
- самолетов – 115 ед,
- вертолетов – 125 ед,
- автомобильной техники - 1089 ед,
- корабли /катера - 5 ед,
- цистерн с ГСМ – 72,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,
- специальная техника – 18.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.