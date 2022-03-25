Компания Deutsche Telekom сворачивает деятельность в РФ

Германская телекоммуникационная компания Deutsche Telekom объявила о сворачивании бизнеса по разработке программного обеспечения в РФ и, как следствие, прекращении деятельности в стране, сообщает Новое время.

В заявлении компании сказано, что с начала российского вторжения в Украину, она работала над сворачиванием бизнеса в РФ.

В частности, у Deutsche Telekom нет сетей в РФ, а также деловых связей с российскими компаниями.

"У нас есть команда разработчиков, которая в основном базируется в Санкт-Петербурге, и предоставляет услуги клиентам за пределами РФ. В течение последних недель мы предложили нашим сотрудникам возможность работы за пределами РФ, многие из них воспользовались этой возможностью и покинули страну" , — сообщили в Deutsche Telekom.

Штат российского подразделения Deutsche Telekom IT Solutions насчитывает около 2 тыс. работников. Подразделение занимается разработкой ПО для крупных западных заказчиков в секторах телекома, авто и индустрии, а также является центром экспертизы в области Java-разработки и тестирования ПО. Офисы российского подразделения работали Санкт-Петербурге, Воронеже и Москве.

Ранее сообщалось, что российский рынок покидает американская продуктовая компания Netcracker, которая занимается разработкой решений для телеком-операторов.

Также сообщалось, что поставки в РФ прекращает финская телеком-компания Nokia.