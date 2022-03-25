Сийярто: Венгрия отказала Киеву в поставках оружия через свою территорию
В МИД Венгрии отвергли призыв Украины о поставках оружия через свою территорию и отказа от российских нефти и газа. Там заявили, что для страны безопасность венгерского народа является первоочередной. Об этом, со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, сообщает РБК-Украина.
"Вчера на саммите премьер-министров ЕС президент Украины Владимир Зеленский повторил два известных требования: разрешить поставки оружия через нашу страну и вместе с тем прекратить закупку природного газа и нефти в России. Мы понимаем, что для президента Украины украинский народ является самым важным, но для нас безопасность Венгрии и венгерского народа является первоочередной", - заявил он.
Министр подчеркнул, что Венгрия будет делать все, чтобы не попасть в войну.
"Поэтому мы не позволим поставки оружия через нашу территорию. Эти грузы были бы военной целью, которую нужно уничтожить, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа. В то же время мы также будем препятствовать венгерскому народу заплатить цену войны. Прекращение поставок природного газа и нефти из России сделает невозможным поставки Венгрии энергоносителей, и в то же время приведет к резкому росту накладных расходов. Поэтому мы до сих пор не поддерживаем расширение санкций на энергоснабжение. Мы должны держаться подальше от этой войны!" - добавил Сийярто.