ГУР Минобороны: у военных РФ начались проблемы с финансированием
У российских военных начались проблемы с финансированием. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
"После обещанных выплат военным оккупационной армии у российских военных частей появились проблемы с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никак не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно", – говорится в сообщении ГУР Минобороны.
По данным ГУР, во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирование каких-либо выплат за март – отсутствует.
"Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских "частных военных кампаний". В их числе учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина – невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии", – отметили в украинской разведке.