ГУР Минобороны: у военных РФ начались проблемы с финансированием

У российских военных начались проблемы с финансированием. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"После обещанных выплат военным оккупационной армии у российских военных частей появились проблемы с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете никак не предусмотрена. А ввиду неудовлетворительного состояния финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно" , – говорится в сообщении ГУР Минобороны.

По данным ГУР, во временно оккупированном Крыму после выплаты "командировочных" тем, кто участвовал в войне против Украины, за февраль лимит средств воинских частей полностью исчерпан. Финансирование каких-либо выплат за март – отсутствует.