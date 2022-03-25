В ICU подсчитали, сколько финансовой помощи получила Украина в первый месяц войны

С момента военного вторжения России в Украину, наша страна получила более $3,2 млрд финансовой помощи от западных партнеров. В апреле эта сумма может удвоиться, сообщает Новое время.

Начиная с 24 февраля 2022 года, Украина получила $3,221 млрд финансовой помощи от западных партнеров.

"Суммы не включают финансовую помощь, которая прямо направляется на закупку вооружения и другого военного оборудования" , — сообщил Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Эта сумма включает как кредиты, так и безвозвратную помощь. Наибольшая доля — это транш от Международного валютного фонда по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument в эквиваленте $1,4 млрд. На счета НБУ поступила безвозвратная международная помощь в эквиваленте $126 млн. Также уже получены кредиты от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного Банка (ВБ) и Европейского Союза (ЕС).

Кроме того, уже подтверждены, но еще не предоставлена или не использована помощь на $3,144 млрд. По словам Ваврищука, эти средства будут доступны в следующем месяце. В частности, речь идет о валютном свопе с Банком Польши в эквиваленте $1 млрд, который будет направлен на пополнение резервов НБУ и гарантии США по кредиту правительства Украины в размере $1 млрд. Также можно отметить грантовый фонд от Всемирного банка в размере $146 млн. Украина ожидает большие суммы от правительства Японии, ЕС, Всемирного Банка для выплаты стипендий и гарантии Всемирного Банка по кредиту правительства Украины (при содействии Нидерландов и Швеции).