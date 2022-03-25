МИД Армении: Азербайджан продолжает наступление на Нагорный Карабах

В Министерстве иностранных дел Армении заявили, что Азербайджан продолжает наступление на Нагорный Карабах в районе села Парух Аскеранского района, сообщает Новое время.

В заявлении МИД Армении говорится, что "азербайджанские подразделения прошлой ночью открыли огонь в направлении постов армии обороны".

По информации внешнеполитического ведомства, "ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной".

"Ожидаем, что миротворческие силы Российской Федерации примут меры по обеспечению немедленного вывода вторгшихся подразделений азербайджанских вооруженных сил из зоны ответственности российского миротворческого контингента, что должно означать возвращение азербайджанских подразделений на исходные позиции по состоянию на 23 марта" , — подчеркнули в армянском МИД.

Ночью армянские СМИ сообщили, что в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия в результате наступления Вооруженных сил Азербайджана.

При этом в Министерстве обороны Азербайджана эту информацию опровергли.