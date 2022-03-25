Полиция: в Харькове российские войска обстреляли городскую поликлинику
Утром 25 марта около 7:45 российские оккупанты обстреляли городскую поликлинику в Основьянском районе Харькова, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи. Ни одного военного объекта рядом не находится, сообщает УНИАН.
Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.
В результате утреннего обстрела гражданской инфраструктуры из реактивных систем залпового огня пострадали 7 гражданских лиц, из которых 4 умерли.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские документируют факт преступления против украинского народа и собирают все необходимые доказательства для привлечения злоумышленников к ответственности", - резюмировали в полиции области.