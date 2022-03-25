Эрдоган заявил, что поговорит сегодня с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 марта, а потом, возможно, и с президентом России Владимиром Путиным.﻿﻿ Об этом, ссылаясь на турецкое информационное агентство, сообщает Украинская правда.

"Сегодня (25 марта – ред.) я переговорю с Зеленским. В выходные или в начале следующей недели возможны и переговоры с Путиным", – заявил президент Турции.

Эрдоган уточнил, что обсудит с президентами Украины и России саммит НАТО.