Греция купит во Франции дополнительные шесть истребителей и три фрегата

Греция в четверг подписала соглашения о покупке трех фрегатов ВМС Belharra и шести дополнительных истребителей Rafale во Франции, чтобы увеличить свои вооруженные силы в ответ на напряженность с соседней Турцией, сообщает Европейская правда.

Истребители Rafale будут проданы Греции компанией Dassault Aviation и будут поставляться с лета 2024 года, что позволит увеличить флот ВВС Греции, говорится в заявлении французского производителя военных самолетов.

Соответствующие приказы подписали министры обороны двух стран на борту греческого линкора "Авероф".

"Благодаря приобретению фрегатов и истребителей огневая мощь греческого флота и воздушных сил будет усилена" , – заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос.

В сентябре прошлого года Афины согласились купить три фрегата с опцией на четвертый примерно за 3,0 миллиарда евро.

Соглашение, которое является частью более широкого пакта о стратегическом военном и оборонном сотрудничестве, было заключено после соглашения о заказе 24 истребителей Rafale производства Dassault.

В октябре греческие законодатели ратифицировали оборонное соглашение между Грецией и Францией, которое позволит двум странам прийти на помощь друг другу в случае внешней угрозы.