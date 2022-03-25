Греция купит во Франции дополнительные шесть истребителей и три фрегата
Греция в четверг подписала соглашения о покупке трех фрегатов ВМС Belharra и шести дополнительных истребителей Rafale во Франции, чтобы увеличить свои вооруженные силы в ответ на напряженность с соседней Турцией, сообщает Европейская правда.
Истребители Rafale будут проданы Греции компанией Dassault Aviation и будут поставляться с лета 2024 года, что позволит увеличить флот ВВС Греции, говорится в заявлении французского производителя военных самолетов.
Соответствующие приказы подписали министры обороны двух стран на борту греческого линкора "Авероф".
"Благодаря приобретению фрегатов и истребителей огневая мощь греческого флота и воздушных сил будет усилена", – заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос.
В сентябре прошлого года Афины согласились купить три фрегата с опцией на четвертый примерно за 3,0 миллиарда евро.
Соглашение, которое является частью более широкого пакта о стратегическом военном и оборонном сотрудничестве, было заключено после соглашения о заказе 24 истребителей Rafale производства Dassault.
В октябре греческие законодатели ратифицировали оборонное соглашение между Грецией и Францией, которое позволит двум странам прийти на помощь друг другу в случае внешней угрозы.