Горсовет: в Драмтеатре Мариуполя погибли около 300 человек

В Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек. Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на очевидцев.

"От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном" , - говорится в сообщении.

В горсовете написали, что оккупантов не остановила ни огромная надпись ДЕТИ, ни заявления самих людей, что там лишь мирные – женщины, дети, старики.

Напомним, 16 марта военные РФ сбросили высокомощную бомбу на Драматический театр в Мариуполе.