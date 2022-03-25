Разведка Британии: войска РФ обходят Николаев для выхода на Одессу

По данным британской военной разведки, российские силы все еще пытаются обойти Николаев, чтобы двигаться на запад в сторону Одессы, однако украинцы сопротивляются. Об этом, ссылаясь на информационную сводку Минобороны Британии, сообщает Укринформ.

"На юге Украины российские силы все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад в сторону Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивлением Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, британская разведка отмечает, что украинские контратаки и отступление российских войск на чрезмерно растянутых линиях поставок позволили Украине снова занять города и оборонные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева.

"Украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить российские войска к северо-западу от Киева к аэродрому Гостомель", – отмечается в сводке.

Также отмечается, что украинские войска нанесли удары по ценным целям на оккупированных Россией районах Украины. Речь идет, в частности, о десантном корабле и складах боеприпасов в Бердянске.

По мнению представителей разведки Британии, украинские военные нацелились на материально-технические активы на контролируемых Россией территориях. Это будет иметь серьезные последствия для россиян, отметили в разведке.