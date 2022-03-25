Дуда ответил на угрозы Москвы ругательной поговоркой

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на намеки российских властей о том, что война в Украине могут не ограничиться только территорией Украины.﻿ Об этом, посылаясь на польские СМИ, сообщает УНИАН.

Упреки россиян польский президент прокомментировал давней польской поговоркой.

"Возможно, это будет не очень корректно, но есть в Польше такая пословица – нецензурная, правда: "не пугай, не пугай... ("ибо сам обделаешься" – ред.)", – заявил Дуда.

Отметим, что вслух президент Польши произнес лишь цензурную часть фразы. Он добавил, что его страна хочет жить в мире, но должна быть готовой к вероятному нападению.