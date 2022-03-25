Дуда ответил на угрозы Москвы ругательной поговоркой
Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на намеки российских властей о том, что война в Украине могут не ограничиться только территорией Украины. Об этом, посылаясь на польские СМИ, сообщает УНИАН.
Упреки россиян польский президент прокомментировал давней польской поговоркой.
"Возможно, это будет не очень корректно, но есть в Польше такая пословица – нецензурная, правда: "не пугай, не пугай... ("ибо сам обделаешься" – ред.)", – заявил Дуда.
Отметим, что вслух президент Польши произнес лишь цензурную часть фразы. Он добавил, что его страна хочет жить в мире, но должна быть готовой к вероятному нападению.
"Мы хотим жить в мире. Но мы должны быть готовы к тому, что кто-то может захотеть на нас напасть. Я уверяю, наша родина настолько велика, что место похоронить таких нападающих точно найдется", – заверил польский президент.