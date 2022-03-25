"Укрзализныця" назначила новый зарубежный рейс Львов-Хелм

"Укрзалызниця" назначает региональный поезд № 814/813 сообщением Львов – Госграница – Хелм (Польша), сообщает УНИАН.

"Для улучшения обслуживания пассажиров назначается региональный поезд № 814/813 сообщением Львов – Госграница – Хелм (Республика Польша) и обратно с остановками на станциях Подзамче, Червоноград, Иваничи, Владимир-Волынский, Ковель, Ягодин" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с 25 марта этого года поезд № 814/813 Львов – Хелм будет отправляться из Львова в 17:02, Подзамче 17:13-17:14, Червоноград 18:40-18:41, Иваничи 19:18-19:19, Владимир-Волынский 19:45-19:46, Ковель 20:42-20:52, Ягодин 21:52-22:52, Госграница 23:02 (по украинскому времени), Дорохуск 22:07-22:12, прибытие в Хелм в 22:32.

Начиная с 26 марта этого года, поезд № 814/813 Хелм – Госграница – Львов будет отправляться со ст. Хелм в 01:12, Дорохуск 01:32-01:42, Госграница 02:47 (по украинскому времени), Ягодин 02:57-03:28, Ковель 04:30-07:05, Владимир-Волынский 07:58-08:01, Иваничи 08:27-08:28, Червоноград 09:06-09:07, Подзамче 10:37-10:38, прибытие во Львов в 10:50.

В "Укрзализныце" добавили, что маршрут будут обслуживать современные комфортные дизель-поезда ДПКр-3 отечественного производства.