На спецсчете НБУ для армии остался всего 21 млн
На специальном счете, который Нацбанк открыл для нужд армии, на 25 марта осталось 21 млн. грн, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Национальный банк перевел на нужды военных почти 13 млрд грн, больше всего – для Министерства обороны (9,4 млрд грн). Также 1,6 млрд грн получила Национальная полиция, 980 млн грн – Государственная пограничная служба, 950 млн грн – Национальная гвардия.
Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 13 млрд. грн. в эквиваленте. В частности, около 3,8 млрд. грн. в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте. Денежные средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества – из США, Великобритании, Германии, Швеции, Польши, Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и других стран мира.
Относительно счета для гуманитарных нужд, который открыл НБУ для Министерства социальной политики, на нем осталось более 307 млн грн. Из них 156 млн. грн. в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.