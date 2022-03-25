Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам украинской "дочки" Сбербанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 25 марта начал выплаты возмещения в пределах 200 тысяч гривен вкладчикам украинской «дочки» Сбербанка — Международного резервного банка, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Возмещение средств вкладчикам производят в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов.

Чтобы получить средства по указанным договорам, нужно обратиться в любое отделение одного из определенных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Напомним, что 25 февраля НБУ отозвал лицензии и решил ликвидировать "дочки" российских Сбербанка и ВЭБ.

Напомним, что в середине декабря прошлого года украинская «дочка» Сбербанка сменила имя на Международный резервный банк.