Мишель: ЕС намерен бороться с попытками обходить санкции

Евросоюз продолжит работу по применению санкций ЕС против России в связи с украинской ситуацией и будет стремиться не допускать возможностей обхода своих ограничительных мер, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы знаем, что используются лазейки с целью обойти, избежать введенные санкции. Мы повысим усилия, чтобы сокращать и закрывать каждый раз, когда это возможно, эти альтернативные пути для обхода последствий санкций" , - сказал глава Евросовета в пятницу в Брюсселе журналистам перед заседанием второго дня саммита ЕС, центральной темой которого являются события на Украине.

Мишель добавил, что будет продолжена дипломатическая работа с третьими странами, которые прямо или опосредствованно предлагают возможности таких лазеек.

Помимо этого, председатель Евросовета сообщил представителям прессы, что европейские лидеры договорились о массированной поддержке Украины, включая военное оснащение. Будет продолжено оказание финансовой и гуманитарной помощи.