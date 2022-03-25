ОВА: в Луганской области 27 населенных пункта без газа, 32 – обесточены

В Луганской области 27 населенных пунктов остались без газоснабжения, 32 – обесточены, сообщает УНИАН.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

В частности, на сегодня в результате боевых действий без газоснабжения в области остаются 27 населенных пунктов (около 41 тыс. абонентов).

Также по состоянию на 07:00 обесточены 32 населенных пункта, из них 20 полностью и 12 частично – 95 тыс. 312 потребителей находятся без электроэнергии.

Кроме того, в Северодонецке невозможно отремонтировать котельные КП "Северодонецктеплокоммунэнерго", а это теплоснабжение для 180 многоквартирных домов. Работа АО "Северодонецкая ТЭЦ" также приостановлена.

В Лисичанске без тепла находятся почти 7 тыс. абонентов.

Вместе с тем, отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды на город Золотое. В селах Горной громады (с. Нижнее, Нижнее-1, Новотошковка) тоже отсутствует вода. Проблемы с водоснабжением есть также в Северодонецке и Лисичанске.