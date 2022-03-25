Шесть стран уже объявили о готовности полностью или частично отказаться от энергоресурсов из России, сообщает УНИАН.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

В частности, США запретили импорт нефти и газа из России, Канада запретила импорт нефти. Великобритания заявила, что прекратит импорт российской нефти и газа до конца 2022 года.

Кроме того, до конца 2022 года Германия планирует полностью отказаться от российской нефти, а Болгария и Польша отказываются от поставок российского газа с 2023 года.

"Есть вещи, на которые можно смотреть вечно: как течет вода, падает снег и пылает энергетическая гегемония эрэфии" , - написали в "Нафтогазе".

Как сообщалось, президент РФ Путин заявил, что Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

После этого заявления спотовые цены на газ в Европе выросли на 17% - до 1340 долларов за тысячу кубометров.

Австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями.

Латвия заявила, что не будет покупать газ из России за рубли, поскольку "контрактом не предусмотрена возможность платить в другой валюте, кроме евро".

А премьер-министр Словении Янез Янша был еще лаконичнее: "В Европе не будет платить рублями за газ никто".