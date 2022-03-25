Опрос: более 80% украинцев поддерживают украинский как единственный госязык

Беспрецедентное единение общества на фоне войны резко повлияло на отношение к статусу языка. Сегодня абсолютное большинство (83%) за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине. Об этом, со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг", сообщает РБК-Украина.

С другой стороны за предоставление государственного статуса русскому языку до войны выступали почти четверть, а сегодня - лишь 7%.

Как отмечают социологи, в мирное время за придание статуса государственного русскому языку традиционно выступали жители юга и востока. Но даже в этих регионах таких было только треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое.

Опрос проведен 19 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.