Российский олигарх пожаловался на санкции: не понимаем, как выжить

Подсанкционный российский банкир Петр Авен заявил, что его бизнес полностью разрушен. Санкции настолько повлияли на его жизнь, что вскоре он не сможет нанять водителя, сообщает УНИАН.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

"Все, что мы строили в течение 30 лет, полностью разрушено. И мы вынуждены как-то начать новую жизнь" , - говорит Авен.

До войны состояние Авена оценивали в 4,4 млрд долларов, заявил, что теперь не знает, как выжить.

"Разрешат ли мне нанять уборщицу или водителя? Я не водить авто ... возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить" , – сказал он.

Добавим, что во время интервью Авен сидел в своей роскошной лондонской квартире с двухуровневой столовой.

Бизнесмен заявил, что санкции против него не имели оснований. Он планирует обжаловать их. Сейчас Авен ищет британского адвоката, чтобы разморозить средства, достаточные для оплаты юридической консультации, но местные юристы не хотят работать с русскими". Олигарх не надеется на быстрое решение своих проблем.

"Мне сказали, что изменить санкции практически невозможно" , - отметил бизнесмен.

Авен также заверил, что имеет влияние на Путина и поддерживает тесные контакты с Кремлем. Однако он отметил, что ведение бизнеса в России требует контакта с президентом.