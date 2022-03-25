FT: Путин одобрил участие Абрамовича в российско-украинских переговорах

Российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие миллиардера Романа Абрамовича в мирных переговорах России и Украины.﻿ Об этом, ссылаясь на Financial Times, сообщает Новое время.

"Прямое благословение от Путина" свидетельствует, что Абрамович добивался одобрения на самом высоком уровне и противоречит давним заявлениям олигарха, что у него нет близких отношений с российским президентом, отмечает газета.

По словам трех собеседников издания, получив одобрение от Путина, Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из Офиса президента Украины Владимира Зеленского, чтобы помочь организовать переговоры.

С тех пор обе стороны начали обсуждать предварительный план прекращения российского вторжения в Украину, хотя Киев и западные союзники опасаются, что Москва может использовать переговоры как уловку, чтобы выиграть время для перегруппировки своих войск и начала нового наземного наступления.

Западные чиновники, осведомленные о ходе переговоров, сомневаются, что Абрамович вообще играл какую-либо роль в этом процессе. Другие предположили, что он пытался преувеличить свои усилия, чтобы не стать мишенью для западных санкций и не потерять контроль над своими активами в Великобритании, включая футбольный клуб Челси.

ЕС и Великобритания ввели санкции против Абрамовича, а США воздержались. По данным Wall Street Journal, Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить ограничения против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.

На протяжении десятилетий Абрамович старался избегать ассоциаций с Путиным. С 2000 по 2008 годах миллиардер был губернатором отдаленной Чукотской области.

Абрамович не присутствовал на круглом столе, который Путин устроил для олигархов и глав государственных компаний после начала вторжения в Украину. В 2003 году миллиардер сказал Financial Times, что у него "нет особых отношений" с Путиным.

Вводя санкции против него, в ЕС заявили, что связи Абрамовича с российским президентом "помогли ему сохранить значительное состояние" .

Глава "Слуги народа" Давид Арахамия и член украинской делегации на переговорах заявил FT, что виделся с Абрамовичем в белорусском Гомеле в ходе первого раунда переговоров.

"Я могу подтвердить, что Абрамович активно участвует в мирных переговорах" , — сказал Арахамия.

Он добавил, что миллиардер "вошел в процесс через международную еврейскую общину" .

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг заявил, что Абрамович сыграл роль в организации переговоров.

В последние недели, пока переговоры проходят онлайн, Абрамович сосредоточил свои усилия на гуманитарных вопросах, а также пытался организовать встречи с иностранными посредниками, рассказали источники FT.