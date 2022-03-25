Украина официально призвала ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ
Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложением полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ, сообщает УНИАН.
Об этом сообщило Мининфраструктуры в Telegram.
"Министерство инфраструктуры Украины направили официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на российскую федерацию и Республику Беларусь", – говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает осуществлять операции в других странах.
Какие предложения выдвинуло Мининфраструктуры
- полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Беларусью;
- заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и за его границы;
- запретить предоставление таможенных услуг в отношении товаров, доставляемых в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.
Указанные меры необходимы для остановки поставки в страну-агрессор товаров, которые могут использоваться для военных нужд.
В Министерстве также добавили, что ранее представители министерства призвали ЕС закрыть все порты для российских и связанных с РФ компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.