Подоляк: российская элита пытается дистанцироваться от Путина
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Пололяк считает, что российская элита понимает юридические последствия войны в Украине, а потому пытается дистанцироваться от Владимира Путина.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
"Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент РФ. Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", - заявил он.