Эрдоган: Турция не будет передавать Украине российские ЗРК С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал предложение США о передаче Украине российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает УНИАН.

Ранее Соединенные Штаты неофициально обсуждали с Турцией возможность передачи Украине С-400, чтобы помочь ей защититься от России.

В своем заявлении по возвращении с саммита НАТО Эрдоган сказал:

"Сегодня мы находимся в той же точке, о которой мы говорили в начале, что дело в отношении С-400 нас закрыто. Вопрос для нас закрыт".

Как известно, Турция и Россия заключили контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году. Вашингтон в ответ исключил Турцию из числа партнеров программы производства нового истребителя F-35, а позднее ввел санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и трех высокопоставленных турецких чиновников.