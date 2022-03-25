США и ЕС договорились о поставке 15 млрд. кубов сжиженного газа

Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о поставке дополнительных 15 млрд. кубометров сжиженного газа для смягчения зависимости блока от российского голубого топлива, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

"Сегодня президент Джо Байден и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявили о создании совместной рабочей группы для уменьшения зависимости Европы от российского ископаемого топлива и укрепления европейской энергетической безопасности, когда президент Путин ведет свою войну против Украины" , - говорится в заявлении.

В рамках рабочей группы стороны будут работать над диверсификацией поставок СПГ и снижением спроса на природный газ.

Так, США будут работать с международными партнерами для обеспечения Евросоюза дополнительными не менее 15 млрд кубометров сжиженного газа до конца 2022 года. Ожидается, что после поставки продолжат расти.

США и ЕС уделили внимание также климатическим целям и будут работать над тем, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов от новой инфраструктуры для работы с СПГ и газопроводов

Европейская комиссия будет работать с государствами-членами ЕС над достижением цели обеспечения до 2030 года спроса на около 50 млрд кубометров/год дополнительного американского СПГ.

Сокращать спрос на газ в блоке планируют благодаря энергоэффективности, например, термостаты, и использованию тепловых насосов. Европейский план по энергоэффективности предусматривает, что благодаря экономии энергии в домах блок сэкономит 15,5 млрд. кубометров газа в этом году, а увеличение мощностей ветровой и солнечной энергии может заменить еще 20 млрд. кубометров в этом году.

ЕС планирует сократить потребление газа на 170 млрд кубометров в год до 2030 года.