Как очистить воду в домашних условиях
В условиях войны вода, к сожалению, является дефицитом. Более 10 городов Украины полностью лишены доступа к питьевой воде, еще больше снабжены водой лишь частично, сообщает УНИАН.
Если вы собрали талую, дождевую или речную воду, её стоит отфильтровать перед употреблением. Нелишним это будет и для водопроводной воды.
Как отфильтровать воду дома
- Процедите воду через чистую ткань или несколько слоев марли в чистую емкость.
- Накройте емкость крышкой и оставьте настаиваться минимум на сутки. На дне емкости соберется осадок.
- Пропустите воду через фильтр. Если его нет, можно перелить воду через слой песка или активированного угля, затем через ткань.
- Продезинфицируйте воду. Проще всего сделать это кипячением. Также можно положить в воду на несколько часов серебряный предмет (например ложку) или завернутые в марлю таблетки активированного угля.
Эти четыре простых шага помогут очистить воду от вредителей и примесей, но не химического загрязнения. Поэтому набирать воду лучше в местах, где нет химического загрязнения.