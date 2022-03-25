Как очистить воду в домашних условиях

В условиях войны вода, к сожалению, является дефицитом. Более 10 городов Украины полностью лишены доступа к питьевой воде, еще больше снабжены водой лишь частично, сообщает УНИАН.

Если вы собрали талую, дождевую или речную воду, её стоит отфильтровать перед употреблением. Нелишним это будет и для водопроводной воды.

Как отфильтровать воду дома

Процедите воду через чистую ткань или несколько слоев марли в чистую емкость. Накройте емкость крышкой и оставьте настаиваться минимум на сутки. На дне емкости соберется осадок. Пропустите воду через фильтр. Если его нет, можно перелить воду через слой песка или активированного угля, затем через ткань. Продезинфицируйте воду. Проще всего сделать это кипячением. Также можно положить в воду на несколько часов серебряный предмет (например ложку) или завернутые в марлю таблетки активированного угля.

Эти четыре простых шага помогут очистить воду от вредителей и примесей, но не химического загрязнения. Поэтому набирать воду лучше в местах, где нет химического загрязнения.