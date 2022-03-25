Столтенберг не будет возглавлять норвежский ЦБ: останется генсеком НАТО

Йенс Столтенберг не будет возглавлять Центробанк Норвегии (Norges Bank) из-за продления его мандата на посту генсека в НАТО еще на один год, следует из сообщения норвежского регулятора, сообщает Интерфакс-Украина.

Новым главой центробанка на шесть лет была назначена Ида Вольден Бахе, которая с 1 марта занимала должность временного управляющего после ухода бывшего председателя Ойстейна Олсена. Вольден Бахе, которой 49 лет, станет первой женщиной, стоящей во главе Norges Bank.

Столтенберг должен был стать председателем норвежского центробанка в сентябре текущего года, когда заканчивался его контракт в НАТО. Однако в четверг стало известно, что главы стран Североатлантического Альянса в ходе саммита договорились о продлении мандата действующего генсека до 30 сентября 2023 года. Такое решение было принято на фоне продолжающегося вооруженной агрессии России в Украине.