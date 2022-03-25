Чубаров: в Крым снова свозят военную технику

К границам с материковой Украиной со стороны Крыма свозят российскую военную технику, что может означать очередную атаку.﻿ Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире национального марафона, сообщает УНИАН.

Кроме того, по его словам, крымчане отмечают существенный рост количества объявлений продажи недвижимости, в частности в домах, которые были отстроены во времена оккупации, в которые поселили представителей карательных структур российской оккупационной власти.

"И из этого мы делаем вывод, что среди них усиливается осознание того, что им нужно выезжать из Крыма, покидать Крым, что туда придет украинская власть" , – сказал Чубаров.

Также он утверждает, что на фоне милитаризации Крыма усиливаются репрессии против крымских татар.