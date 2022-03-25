Корниенко: судьба фракции ОПЗЖ зависит от ее депутатов
Судьба фракции парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" после того, как эту политическую силу запретили в Украине, - в руках ее депутатов. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.
"Что касается парламента, этот вопрос сложнее…, потому что у нас фактически нет в законодательстве такой тесной зависимости фракций парламентских от партий, которые их привели к власти. Фактически могут быть все участники фракций в парламенте внепартийными, например", - сказал Корниенко на онлайн-брифинге в пятницу.
Он подчеркнул, что это пробелы в законодательстве.
"Поэтому фактически судьба фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в парламенте в руках, в частности, ее членов, которые сейчас должны как-то определяться морально или каким-то другим способом. Мы видим, что на каждом заседании сейчас из ОПЗЖ выходят 4-5 народных депутатов. Посмотрим, чем это все закончится", - добавил политик.