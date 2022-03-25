Корниенко: судьба фракции ОПЗЖ зависит от ее депутатов

Судьба фракции парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" после того, как эту политическую силу запретили в Украине, - в руках ее депутатов. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается парламента, этот вопрос сложнее…, потому что у нас фактически нет в законодательстве такой тесной зависимости фракций парламентских от партий, которые их привели к власти. Фактически могут быть все участники фракций в парламенте внепартийными, например" , - сказал Корниенко на онлайн-брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что это пробелы в законодательстве.