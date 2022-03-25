БелТА: Лукашенко рассказал, когда может вступить в войну против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может вступить в войну против Украины, только если против нее начнется агрессия, сообщает УНИАН.

"Нас в войну можно втянуть только одним способом: если против нас начнется агрессия, если против нас начнут воевать. Поэтому я держу ухо востро. Когда я это (заявления, что Беларусь может напасть на Украину – ред.) читаю, я вызываю военных: "Докладывайте, что происходит на северо-западе, на западе? Мы все видим? Мобилизовали ли мы все? Разведка как работает?" ,- заявил он.

При этом Лукашенко добавил, что он "тысячу двадцать раз говорил о том, что не имеет планов воевать в Украине".

По его словам, белорусы "генетически не принимают войну", но сейчас идет "информационная война", и на нее надо "хорошо отвечать", "реагировать спокойно, но не оправдываться".

Лукашенко также добавил, что белорусская оппозиция сейчас формирует добровольческие отряды для войны в Украине.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что вероятность привлечение Вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины оценивается как высокая.