Моравецкий: Германия, Австрия и Венгрия против остановки импорта энергоресурсов РФ
На сегодня такие европейские страны как Германия, Австрия и Венгрия выступают против прекращения закупок российских энергоресурсов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на необходимости эмбарго, сообщает РБК-Украина.
"Польша решительно подчеркивала необходимость ограничения торговли углеводородами, т.е. торговли нефтью, газом и углем с Россией. Я считаю, что наш голос был самым сильным в этом отношении", - отметил Моравецкий.
Но, по его словам, некоторые страны выступают против.
"К сожалению, большие страны, в частности, Германия, и некоторые маленькие, такие как Австрия или Венгрия, более сдержаны, воздерживаются от требований порвать здесь и сейчас, и как можно скорее прекратить торговлю с Россией", - добавил польский премьер.