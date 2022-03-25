Моравецкий: Германия, Австрия и Венгрия против остановки импорта энергоресурсов РФ

На сегодня такие европейские страны как Германия, Австрия и Венгрия выступают против прекращения закупок российских энергоресурсов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на необходимости эмбарго, сообщает РБК-Украина.

"Польша решительно подчеркивала необходимость ограничения торговли углеводородами, т.е. торговли нефтью, газом и углем с Россией. Я считаю, что наш голос был самым сильным в этом отношении" , - отметил Моравецкий. ﻿

Но, по его словам, некоторые страны выступают против.