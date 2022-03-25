Денисова: в Италии суд освободил украинского режиссера Лавренчука

Суд Неаполя вынес решение об освобождении гражданина Украины Евгения Лавренчука, признав обвинения против него со стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования – политическими. Об этом, ссылаясь на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову, сообщает Интерфакс-Украина.

Лавренчука незаконно задержали в Неаполе в декабре 2021 года по запросу России об его экстрадиции.

По словам Денисовой, решение о его освобождении стало результатом инициированного ею "обращения Национальной полиции Украины в Интерпол о злоупотреблении Россией сведениями в информационной системе Интерпол" .

"По результатам этого обращения сведения относительно гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность военного, религиозного или расового характера", – написала Денисова в соцсети.

По ее словам, в свою очередь, суд Неаполя поставил точку в этом процессе и освободил Евгения Лавренчука.

Денисова выразила благодарность министру юстиции Италии Марте Катари, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, а также консульской службе Украины в Италии.