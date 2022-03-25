Ермак: в РФ распространяют фейк о миротворческой инициативе Польши

Российские пропагандисты создают много фейков, касающихся союзников Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает УНИАН.

"В ответ на поддержку Украины Польшей, которую россияне ненавидят из-за наличия исторической памяти, как и у нашего народа, Кремль придумал историю о якобы желании поляков аннексировать часть Украины. Россию действительно напугала идея Польши направить в Украину миротворцев, поэтому в Москве стали говорить, что под видом миротворческих миссий наши союзники хотят "вернуть себе территории, которые были под их влиянием по состоянию на 1939 год" , - отметил он.

По словам Ермака, такие информационные вбросы распространялись также и в 2014 году.