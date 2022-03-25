МИД Украины раскритиковал Грузию за отказ от санкций против России

Министерство иностранных дел Украины обрушилось с резкой критикой на Грузию из-за отказом поддержать западные санкции против России, сообщает Новое время.

Об этом у себя в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин похвалил Грузию за то, что она не поддержала санкции Запада в отношении России, и обещает услугу за услугу. Тбилиси — после всего того, что с вами сделала Россия с 2008 года, вам не стыдно?" , — подчеркнул он.

США, страны ЕС и ряд других государств ввели масштабные санкции против России.

Правительство Грузии заявило, что Тбилиси не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям против России за вторжение в Украину. После этого на улицы грузинских городов вышли тысячи жителей страны, не согласных с таким решением.