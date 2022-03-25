Горсовет: жителям Славутича запрещено выходить на улицу из-за снайперов

В Славутиче 25 марта запретили передвижение по городу из-за работы снайперов. Об этом, со ссылкой на городской совет Славутича, сообщает Корреспондент.

"Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы" , - подчеркнули власти.

В горсовете также информировали, что в Славутиче подаются вода и тепло, есть электроэнергия. Работают коммунальные службы, частично восстановлен интернет.

Гуманитарная помощь начнет выдаться, как только исчезнет угроза артобстрелов.

Отметим, что в городе действует комендантский час с 19.00 24 марта по 07.00 26 марта.