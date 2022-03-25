Минагрополитики: в Украине посеяли 150 тысяч гектаров яровых культур

На 24 марта в Украине посеяно 150 тысяч гектаров яровых культур. Основные культуры, которые сейчас засеваются — это кукуруза, соя, подсолнечник, просо, гречка, овес и сахарная свекла, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в Минагрополитике.

"Уже видим, что в Херсонской, Одесской, Николаевской областях, несмотря ни на что, под украинскими флагами посевная началась" , — заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Учитывая войну, ожидается уменьшение площадей посевов высокомаржинальных культур (подсолнечника и кукурузы), однако увеличатся площади посевов гороха, ячменя и овса.

"Эти культуры раньше были нишевыми, но они более просты с точки зрения технологии, тем не менее, важны для питания людей. Поэтому будет такое смещение от экспортно-ориентированных культур — к культурам продовольственным, для внутреннего потребления" , — объяснил он.

Из-за полномасштабного вторжения площади посевов в Украине могут уменьшиться на 30%, что негативно отразится на продовольственной безопасности стран, импортировавших украинскую аграрную продукцию, добавил Высоцкий. Это повлияет на порядка 100 млн человек в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.

В Минагрополитики заверили, что у Украины достаточно запасов пшеницы, масла, кукурузы для обеспечения продовольственной безопасности на ближайший год.

Вчера парламент назначил министром агрополитики председателя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, поскольку Роман Лещенко уволился из-за тяжелой наследственной болезни.