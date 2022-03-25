Синьхуа: Китай готов играть "конструктивную роль" для восстановления мира в Украине
Глава КНР Си Цзиньпин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что Китай готов играть «конструктивную роль» для восстановления мира в Украине, сообщает Новое время.
Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.
Отмечается, что Си Цзиньпин и Джонсон обменялись мнениями относительно войны в Украине и глава КНР изложил принципиальную позицию Китая.
"Он подчеркнул, что мировому сообществу следует продвигать мирные переговоры, чтобы создать условия для политического разрешения украинского вопроса, а также возвращения мира в Украину. Китайская сторона по-прежнему готова играть в этом отношении конструктивную роль", — говорится в сообщении агентства.
По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.
США предостерегли Китай от предоставления помощи России. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а окажет помощь.
22 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время ожидаются переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Си Цзиньпинем.