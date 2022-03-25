В НСЗУ рассказали, как родителям общаться с детьми во время войны

В Национальной службе здоровья напомнили, как общаться с детьми, чтобы уберечь их психику в условиях войны.

Сохраняйте спокойствие. Ребенок в восприятии мира ориентируется на родителей. Паника, крики, слезы родителей вызывают у ребенка чувство происходящей катастрофы.

Если родители пытаются себя вести спокойно, ребенок легче адаптируется.

Старайтесь соблюдать привычную для ребенка рутину. Также как можно чаще обнимайте ребенка. Он должен чувствовать, что вы рядом.

Играйте с ребенком. Не оставляйте его наедине c гаджетами.

Транслируйте ребенку чувство безопасности. Говорите, что защитите его в любом случае. Объясняйте, что вы делаете для его и вашей безопасности. Для чего оставляете квартиру и спускаетесь в укрытие. Если отец пошел на войну, скажите ребенку, что отец его защищает, одолевает врага.

Ребенок должен знать, что жизнь изменилась не на вечно, говорите ему, что когда-то война кончится.

Говорите ребенку правду. Даже если произошло самое ужасное. Не прибегайте к деталям, используйте метафоры. Если вы в эвакуации, скажите ребенку, для чего вы поехали.

Не смотрите при ребенке видео со взрывами и ненормативной лексикой.