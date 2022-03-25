ОВА: в Запорожской области военные РФ отказались выполнять приказы

В Запорожской области 24 марта российские военные отказались выполнять приказы руководства и участвовать в боевых действиях.﻿ Об этом заявил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев, сообщает Новое время.

"24 марта 2022 года поступила информация о том, что в подразделениях оккупационных войск РФ, которые дислоцируются в Мелитополе, 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья" , — отметил он.