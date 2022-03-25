Арестович: ВСУ уничтожили российского генерала под Чернобаевкой

В четверг, 24 марта, украинские военнослужащие уничтожили еще одного генерала российских оккупантов. На этот раз бойцы ВСУ ликвидировали генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.﻿ Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга, сообщает УНИАН.

"Наши войска, как мы предварительно сообщали, а теперь можем сказать наверняка, уничтожили командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ, генерал-лейтенанта Якова Владимировича Рязанцева. И это произошло – вы будете очень смеяться – на аэродроме Чернобаевка" , – сказал Арестович.

По состоянию на 25 марта, потери российских оккупационных сил в Украине превысили 16 тысяч человек, сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 марта ориентировочно составили: личного состава – 16 тыс. 100 человек, танков ‒ 561 единица, боевых бронированных машин ‒ 1 тыс. 625 ед., артиллерийских систем – 291 ед., реактивных систем залпового огня – 90 ед., средства ПВО – 49 ед., самолетов – 115 ед., вертолетов – 125 ед., автомобильной техники – 1089 ед., корабли/катера – 5 ед., цистерн с ГСМ – 72, БПЛА оперативно-тактического уровня – 53, специальной техники – 18.