Генштаб: враг создал сухопутный коридор между Крымом и частью Донетчины
Противнику не удалось добиться своих основных целей – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако врагу удалось создать сухопутный коридор между Крымом и частью Донецкой области. Об этом говорится в дневной сводке Генштаба ВСУ, сообщает Корреспондент.
"Продолжаются меры пополнения потерь оккупационных войск путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37-й омсбр (Кяхта), 5-й отбр (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й омсбр (Екатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота ВС РФ", - говорится в заявлении.
В Генштабе отметили, что вероятность привлечения ВС Беларуси в войну против Украины оценивается как высокая.
На Полесье противник в основном обстреливает украинских военных в районах населенных пунктов Новая Буда, Наливайкивка, Озерщина.
В районе Чернобыля враг развернул полевой лагерь группировки войск Восточного военного округа.
На Северском направлении захватчик не оставляет попыток блокировать Чернигов. Город продолжают обстреливать.
Российские войска не смогли продвинуться в направлении Броваров. Теперь они пытаются закрепиться на занятых позициях.
На Слобожанском направлении враг пытается удержать позиции на подступах к Сумам и Харькову, восстанавливает потери в технике и живой силе. Харьков также продолжают обстреливать.
В районе города Изюм противник попытался прорваться, но был остановлен.
На Донецком направлении противник продолжает бомбить мирные населенные пункты. При этом враг не отказывается от плана выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
На Таврическом направлении проходят мероприятия по подготовке к установлению оккупационных властей, в частности силами подразделений Росгвардии. Проведены мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.
Также противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Так, по Керченскому проливу на север прошел малый тральщик Валентин Пикуль, ракетный катер Набережные Челны и двух десантных катера.