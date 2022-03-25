Генштаб: враг создал сухопутный коридор между Крымом и частью Донетчины

Противнику не удалось добиться своих основных целей – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако врагу удалось создать сухопутный коридор между Крымом и частью Донецкой области. Об этом говорится в дневной сводке Генштаба ВСУ, сообщает Корреспондент.

"Продолжаются меры поп ﻿﻿ олнения потерь оккупационных войск путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37-й омсбр (Кяхта), 5-й отбр (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й омсбр (Екатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота ВС РФ" , - говорится в заявлении﻿.

В Генштабе отметили, что вероятность привлечения ВС Беларуси в войну против Украины оценивается как высокая.

На Полесье противник в основном обстреливает украинских военных в районах населенных пунктов Новая Буда, Наливайкивка, Озерщина.

В районе Чернобыля враг развернул полевой лагерь группировки войск Восточного военного округа.

На Северском направлении захватчик не оставляет попыток блокировать Чернигов. Город продолжают обстреливать.

Российские войска не смогли продвинуться в направлении Броваров. Теперь они пытаются закрепиться на занятых позициях.

На Слобожанском направлении враг пытается удержать позиции на подступах к Сумам и Харькову, восстанавливает потери в технике и живой силе. Харьков также продолжают обстреливать.

В районе города Изюм противник попытался прорваться, но был остановлен.

На Донецком направлении противник продолжает бомбить мирные населенные пункты. При этом враг не отказывается от плана выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении проходят мероприятия по подготовке к установлению оккупационных властей, в частности силами подразделений Росгвардии. Проведены мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.

Также противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Так, по Керченскому проливу на север прошел малый тральщик Валентин Пикуль, ракетный катер Набережные Челны и двух десантных катера.