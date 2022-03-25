Forbes: каждая пятая компания в РФ сокращает сотрудников

Каждая пятая российская компания вынуждена сокращать сотрудников или отправлять их в простой из-за кризиса, который начался после вторжения России в Украину. ﻿ Об этом пишет российский Forbes со ссылкой на опрос сервиса Актион Бухгалтерия, сообщает Новое время.

Около 20% российских компаний сократили или отправили в простой сотрудников на фоне кризиса, начавшегося после вторжения России в Украину.

Более трети респондентов (37,5%) заявили, что на протяжении последнего месяца теряют выручку и клиентов, еще 19% — теряют поставщиков.

Около 29% опрошенных российских компаний получили падение выручки в 25−50%, у 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%. У 31,2% опрошенных компаний выручка с конца февраля упала не более чем на 10−25% от показателей предыдущих месяцев. Около 23% компаний говорят, что их выручка не изменилась или выросла. Остановили работу 3,5% опрошенных компаний.

Примерно 17,5% компаний вынуждены сокращать расходы, а 6,7% — менять логистику.

Ранее пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков пожаловался, что экономическая война, начатая против РФ за полномасштабное вторжение в Украину, «беспрецедентная».