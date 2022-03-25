Эрдоган сообщил, что РФ и Украина сблизились по 4 пунктам

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к достижению консенсуса по четырем из шести пунктов, сообщает Корреспондент.

Как пишет Anadolu в частности, называются такие пункты, как:

Отказ Украины от курса на вступление в НАТО,

Придание официального статуса русскому языку,

Демилитаризация, в понимании отказа от размещения наступательных вооружений,

Проблемы коллективной безопасности.

"Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет" , - заявил Эрдоган.

По словам Эрдогана, Украина не идет на уступки по вопросам признания Крыма российским и признания "ЛДНР". Он отметил, что Зеленский предложил провести референдум, чтобы решить судьбу этих территорий.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публикует фото со встречи Эрдоганом, поясняя, что обсуждали пути "увеличения военной и экономической поддержки украинского правительства".

Также Эрдоган сегодня заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против РФ, т.к. "не может позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа". Также президент Турции отказался передавать Украине российский комплекс ПВО С-400 по просьбе США.