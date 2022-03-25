Кулеба опроверг слова Эрдогана о компромиссах с РФ

Украина и Россия не достигли никакого конценсуса на переговорах о завершении войны, о чем заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом в комментарии УП заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Корреспондент.

"Нет консенсуса с Россией относительно упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский. Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или иное количество пунктов некорректна" , - сказал он.

Министр уточнил, что в подгруппах делегаций обсуждается много разных вопросов. Переговорі идут очень тяжело.

Кулеба напомнил, что Украина настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

"Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках. Пользуясь случаем, также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах. Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению" , – подытожил Кулеба.

Также ход переговоров прокомментировал глава российской делегации Владимир Мединский. "Без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно. Россия настаивает на комплексном договоре, где кроме нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности будут еще жизненно важные для России позиции", - заявил он.

Он также подчеркнул, что украинская сторона обеспокоена получением гарантий безопасности от третьих стран, если ей придется отказаться от курса на НАТО.