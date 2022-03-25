ГБР: некоторые чиновники Изюма перешли на сторону оккупанта

Правоохранители уличили в сотрудничестве с российскими оккупантами экс-мэра Изюма Харьковской области.﻿ Об этом заявили в Госбюро расследований, сообщает Новое время.

По данным ГБР﻿, кроме экс-мэра, коллаборантами оказались также двое депутатов местного горсовета и бывший сотрудник полиции.

Теперь они сливают врагу информацию о позициях ВСУ, а также сведения о местных активистах, предпринимателях, участниках территориальной обороны и членов их семей.

Кроме того, злоумышленники распространяют среди жителей города пропагандистские фейки о якобы сдаче украинскими властями Киева и Харькова, призывая их сотрудничать с оккупантами.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.