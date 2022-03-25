МВД: Славутич де-факто заблокирован россиянами

Славутич Киевской области де-факто заблокирован российскими оккупантами.﻿ Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире украинских телеканалов, сообщает Новое время.

"Вчера они подошли к блокпостам, обстреляли их. И сейчас власти города попросили всех не выходить на улицу, потому что работают снайперы. И, собственно, российские военные приблизились примерно на 1 км ко входу в город, и город де-факто заблокирован российскими войсками" , — пояснил он.

Денисенко добавил, что информации о столкновениях и жертвах от правоохранителей пока нет.

24 марта сообщалось о попытках российских оккупантов штурмовать город и об обстрелах украинских блокпостов.

25 марта жителям запретили передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях, из-за работы снайперов.