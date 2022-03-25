Минобороны РФ обновило данные о потерях военных в Украине

Министерство обороны России впервые со 2-го марта обновило информацию о количестве военных, погибших за месяц войны с Украиной — там насчитали только 1351-го мертвого оккупанта﻿. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Сергей Рудский, сообщает Деловая столица.

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодняшний день погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения" , — цитирует "Интерфакс" заявление Минобороны РФ.

Отметим, что в российском ведомстве не комментировали оставшиеся 14 тысяч мертвых солдат.

Напомним, по официальным данным Генерального штаба ВСУ российская армия потеряла около 16 тысяч человек личного состава.