США готовят план действий на возможный удар РФ по территории НАТО

Соединенные Штаты планируют действовать на случай возможных российских ударов на территории НАТО.﻿ Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает Украинская правда.

Как пишет Sky News, Салливан общался с журналистами по пути в Польшу на борту Air Force One. На вопрос, попытается ли Россия бомбить конвои, перевозящие грузы в Украину по суше через страны НАТО, он сказал: "Мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств на случай, если Россия решит нанести удар по территории НАТО в этом контексте или в любом другом контексте".

"И президент максимально четко заявил о своей абсолютной решимости отреагировать вместе с другими членами нашего альянса, если Россия нападет на НАТО" , - добавил он.

Салливан также сказал, что США и их союзники все еще могут принять новые меры, чтобы наказать Россию за ее вторжение в Украину.

"Конечно, есть дополнительные меры по закручиванию гаек по санкциям, и мы будем постоянно их пересматривать" , - сказал он.

В пятницу самолет президента США Джо Байден приземлился в аэропорту рядом с польским Жешувом. Среди прочего планируется встреча Байдена с украинцами, покинувшими свои дома из-за войны.