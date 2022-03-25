Верещук: в плену у россиян находятся 14 городских голов
Российские военные взяли в плен 14 городских глав. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук в ходе телемарафона, сообщает Корреспондент.
Она напомнила, что РФ согласна на обмен пленными исключительно на паритетных условиях.
"Здесь Россия требует паритетности, мол, пограничников на пограничников, моряков на моряков, и у меня логичный вопрос: на кого мы будем менять городских голов, которых уже 14 в заложниках России? Пока решаем этот вопрос на международном уровне", - заявила Верещук.