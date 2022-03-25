ГУР сообщила о создании отряда партизан

В Украине создан отряд партизан, в который кроме военных входят охотники. Об этом изданию The Nat﻿ion сказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает Корреспондент.

Других деталей создания отряда раскрывать он не стал.