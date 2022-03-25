ГУР сообщила о создании отряда партизан
В Украине создан отряд партизан, в который кроме военных входят охотники. Об этом изданию The Nation сказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает Корреспондент.
Других деталей создания отряда раскрывать он не стал.
"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах... Я должен сказать, что скоро придет весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором откроется настоящий ад", - заявил Буданов